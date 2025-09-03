DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,75 -0,7%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.506 -0,3%Euro1,1652 -0,1%Öl67,13 -0,4%Gold3.530 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Vonovia A1ML7J Tesla A1CX3T Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- Wall Street letztlich uneins -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Gold, Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave im Fokus
Top News
Q2-Depot der Schweizerischen Nationalbank in den USA: Tech-Aktien dominieren Q2-Depot der Schweizerischen Nationalbank in den USA: Tech-Aktien dominieren
Tesla-Aktie unter Beschuss: Verspätete Unfallberichte - Tesla im Visier der US-Behörden Tesla-Aktie unter Beschuss: Verspätete Unfallberichte - Tesla im Visier der US-Behörden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Beirats-Chef: 'Größtes Investitionsprogramm seit Aufbau Ost'

04.09.25 05:40 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will die Umsetzung des schuldenfinanzierten Sondervermögens von 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur von einem Beirat begleiten lassen. Drei Fragen an den Vorsitzenden des ehrenamtlichen Gremiums, den Unternehmer Harald Christ.

Wer­bung

Frage: Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist, dass jeder Euro die größtmögliche Wirkung haben soll. Ist das nicht selbstverständlich?

Antwort: Es ist das größte Investitionsprogramm seit dem Aufbau Ost, der ja auch mit einer Kraftanstrengung große Wirkung entfaltet hat. Jetzt geht es darum, das zusätzliche Geld zügig und zweckoptimiert zu investieren. Und das heißt auch, Wachstumsimpulse zu erzeugen, unseren jahrelangen Investitionsstau in der Infrastruktur aufzulösen und den Standort Deutschland langfristig wettbewerbsfähig zu machen. Deswegen gehe ich fest davon aus, dass jeder Euro, der dort investiert wird, auch gut investiert wird.

Frage: Wie kann der Beirat dabei helfen?

Antwort: Der Beirat arbeitet ehrenamtlich und will mit der externen Expertise seiner Mitglieder beratend unterstützen. Es wird ein regelmäßiges Monitoring geben: Fließen die Gelder ab? Fließen sie zügig genug ab? Gehen sie in die richtigen Wachstumscluster, und schaffen sie den gewünschten Impuls? Der Beirat ist kein Entscheidungsgremium und arbeitet unabhängig.

Wer­bung

Man wird nicht alles sofort gleichzeitig machen können, weil es auch eine gewisse Vorbereitung braucht. Aber das Programm ist ja auch keine Sache von sechs Monaten, sondern es geht über die nächsten Jahre.

Die Summe wirkt gigantisch, aber wir haben auch ambitionierte Herausforderungen in Deutschland. Wir werden deshalb einen Blick darauf haben, dass das Geld wirklich für Wachstum, Innovationen und Stabilität sorgt - und nicht verwendet wird, um irgendwelche Haushaltspositionen zu schließen. Ich habe aber zurzeit überhaupt nicht den Eindruck, dass das nicht politisch erkannt würde.

Frage: Reichen die 500 Milliarden Euro für einen Modernisierungsschub aus?

Antwort: Die Summe von 500 Milliarden Euro ist ein kraftvolles Signal, das auch schon in der Wirtschaft und bei Investoren weltweit gut ankommt. Das müssen wir nutzen, um noch mehr privates und institutionelles Kapital für die Stärkung des Standortes Deutschland zu interessieren. Das kann dann helfen, die Summe der Investitionen auch noch deutlich zu steigern und auch die notwendigen Wachstumsimpulse, die wir brauchen, zu verbessern. Das muss das Ziel sein.

Wer­bung

ZUR PERSON: Harald Christ (53) ist Inhaber der Unternehmensgruppe Christ Capital in Berlin. Er war einst in der SPD, dann zeitweise in der FDP aktiv./sam/DP/zb