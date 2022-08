Starbucks-Aktie im nachbörslichen NASDAQ-Handel fester: Deutlicher Anstieg beim Umsatz

Die Erlöse wuchsen in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um knapp neun Prozent auf 8,2 Milliarden Dollar (8,1 Mrd Euro). Das teilte Starbucks am Dienstag nach US-Börsenschluss mit. Allerdings litten die Geschäfte nicht nur unter Verkaufseinbußen durch COVID-Lockdowns in China, wo der flächenbereinigte Absatz um 44 Prozent einbrach.

Auch der starke Dollar, der Auslandseinnahmen nach Umrechnung in US-Währung schmälert, belastete die Quartalsbilanz. Darüber hinaus musste Starbucks wesentlich höhere Kosten und Ausgaben verkraften. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 912,9 Millionen Dollar und damit gut 20 Prozent weniger als vor einem Jahr. Dennoch übertraf der Gewinn die Erwartungen der Wall Street.

Die Aktie reagierte nachbörslich zunächst mit einem Kursanstieg um 1,3 Prozent.

