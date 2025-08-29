DAX23.502 -2,2%ESt505.292 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.082 -1,0%Nas21.120 -1,6%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1662 -0,4%Öl68,75 +0,9%Gold3.512 +1,0%
Fokus auf Aktienkurs

Berkshire Hathaway Aktie News: Anleger schicken Berkshire Hathaway am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

02.09.25 16:09 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Anleger schicken Berkshire Hathaway am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 752.000,00 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
429,00 EUR -5,65 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 752.000,00 USD. Im Tief verlor die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 748.000,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 753.498,00 USD. Der Tagesumsatz der Berkshire Hathaway-Aktie belief sich zuletzt auf 8 Aktien.

Am 03.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 812.855,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 7,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 657.900,00 USD ab. Abschläge von 12,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 909.218,00 USD je Berkshire Hathaway-Aktie an.

Berkshire Hathaway gewährte am 02.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 8.601,00 USD gegenüber 21.122,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 92,52 Mrd. USD – eine Minderung von 1,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 93,65 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2025 erfolgen.

In der Berkshire Hathaway-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 30.838,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen