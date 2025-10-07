Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag stabil

Berkshire Hathaway im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Berkshire Hathaway-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 750.093,30 USD.

Bei der Berkshire Hathaway-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 750.093,30 USD. Bei 751.281,33 USD erreichte die Berkshire Hathaway-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Berkshire Hathaway-Aktie sank bis auf 749.999,00 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 750.250,00 USD. Zuletzt wechselten 26 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Bei 812.855,00 USD markierte der Titel am 03.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Kursplus von 8,37 Prozent wieder erreichen. Bei 657.900,00 USD fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 909.218,00 USD.

Berkshire Hathaway ließ sich am 02.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 8.601,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 21.122,00 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Berkshire Hathaway mit einem Umsatz von insgesamt 92,52 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,22 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30.891,90 USD je Berkshire Hathaway-Aktie belaufen.

