DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.327 -0,1%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.385 +0,1%Euro1,1617 -0,4%Öl65,96 +0,4%Gold4.030 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Palantir A2QA4J BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erreicht Rekordhoch: Erstmals über 4.000 US-Dollar je Unze
Top News
Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren

Aurubis will rentabler werden und mehr vom Gewinn ausschütten

08.10.25 07:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurubis
120,00 EUR 9,20 EUR 8,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nach einer Phase investitionsgetriebenen Wachstums will sich Aurubis in den nächsten Jahren auf die Erträge konzentrieren. So soll die Rendite auf das eingesetzte Kapital (Roce) mit Hilfe von operativer Exzellenz deutlich steigen und auch die Dividendenquote erhöht werden, wie der Kupferspezialist zu seinem Kapitalmarkttag in Hamburg mitteilte. Mittelfristig will Aurubis bis zu 30 Prozent des operativen Konzerngewinns nach Steuern in Form von Dividenden an die Aktionäre ausschütten.

Wer­bung

Für das noch investitionsgeprägte abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25 werde eine Ausschüttungsquote von 25 Prozent des operativen Konzernergebnisses angestrebt, hieß es weiter.

Aurubis setzte sich für das neue Geschäftsjahr konkrete Ziele: So wird ein operatives EBITDA zwischen 580 und 680 Millionen Euro und ein operativer Gewinn vor Steuern zwischen 300 und 400 Millionen Euro angestrebt. Letzterer liege dann auf dem Niveau von 2024/25 und stehe im Einklang mit den Markterwartungen.

Der Free Cashflow soll im neuen Jahr ausgeglichen ausfallen. Die operative Kapitalrendite erwartet Aurubis zwischen 7 und 9 Prozent. Langfristig soll diese Quote auf 15 Prozent verbessert werden.

Wer­bung

Als Wachstumsschwerpunkt sieht Aurubis Nordamerika. Basis dafür soll die rund 740 Millionen Euro teure neue US-Multimetall-Recyclinganlage Aurubis Richmond sein, mit der die Hamburger die zu erwartende steigende Nachfrage nach nachhaltiger Metallversorgung in der Region bedienen wollen. Zusammen mit weiteren in Prüfung befindlichen Optionen biete der Standort eine starke Basis für weiteres Wachstum in der Region, erklärte Aurubis.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2025 01:39 ET (05:39 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aurubis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aurubis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Aurubis

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Aurubis

DatumRatingAnalyst
10.09.2025Aurubis AddBaader Bank
08.08.2025Aurubis KaufenDZ BANK
06.08.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Aurubis SellUBS AG
05.08.2025Aurubis BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Aurubis AddBaader Bank
08.08.2025Aurubis KaufenDZ BANK
05.08.2025Aurubis BuyBaader Bank
10.07.2025Aurubis KaufenDZ BANK
08.05.2025Aurubis BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
10.07.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
07.07.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
17.06.2025Aurubis HoldWarburg Research
09.05.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Aurubis SellUBS AG
09.05.2025Aurubis SellUBS AG
21.02.2025Aurubis SellUBS AG
05.07.2024Aurubis SellUBS AG
03.05.2024Aurubis SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aurubis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen