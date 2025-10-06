Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway steigt am Abend

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Berkshire Hathaway. Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 753.951,01 USD.

Die Aktie notierte um 19:55 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 753.951,01 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Berkshire Hathaway-Aktie sogar auf 757.000,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 749.000,01 USD. Bisher wurden heute 59 Berkshire Hathaway-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 812.855,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2025). Gewinne von 7,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 657.900,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie 12,74 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 909.218,00 USD an.

Berkshire Hathaway ließ sich am 02.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8.601,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 21.122,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,22 Prozent auf 92,52 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 93,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Berkshire Hathaway am 03.11.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Berkshire Hathaway ein EPS in Höhe von 32.271,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

