Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 746.168,66 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 0,2 Prozent auf 746.168,66 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 746.500,00 USD aus. Bei 742.500,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 8 Berkshire Hathaway-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 812.855,00 USD markierte der Titel am 03.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Berkshire Hathaway-Aktie somit 8,20 Prozent niedriger. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 657.900,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 909.218,00 USD.
Am 02.08.2025 äußerte sich Berkshire Hathaway zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8.601,00 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 21.122,00 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 92,52 Mrd. USD – eine Minderung von 1,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 93,65 Mrd. USD eingefahren.
Am 03.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Berkshire Hathaway veröffentlicht werden.
Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2025 30.838,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie
Diversifikation ade? So verändern KI-Aktien um NVIDIA und Co. die Investmentwelt
Occidental Petroleum-Aktie: Buffetts Berkshire Hathaway nähert sich offenbar größtem Deal in mehreren Jahren
Langfristige Gewinner: Diese Buffett-Aktien zählen zu den potenziellen Outperformern
Übrigens: Berkshire Hathaway und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Berkshire Hathaway
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Berkshire Hathaway
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.05.2025
|Berkshire Hathaway Buy
|UBS AG
|07.11.2012
|Berkshire Hathawa a outperform
|Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
|10.08.2011
|Berkshire Hathawa a outperform
|Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
|01.04.2011
|Berkshire Hathawa a equal-weight
|Barclays Capital
|02.03.2011
|Berkshire Hathawa a hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.05.2025
|Berkshire Hathaway Buy
|UBS AG
|07.11.2012
|Berkshire Hathawa a outperform
|Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
|10.08.2011
|Berkshire Hathawa a outperform
|Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
|30.06.2010
|Berkshire Hathaway "buy"
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.2010
|Berkshire Hathaway Basisdepotaufnahme
|boerse.de-Aktienbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.04.2011
|Berkshire Hathawa a equal-weight
|Barclays Capital
|02.03.2011
|Berkshire Hathawa a hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|27.10.2010
|Berkshire Hathawa a equal-weight
|Barclays Capital
|04.05.2010
|Berkshire Hathaway "equal weight"
|Barclays Capital
|11.08.2009
|Berkshire Hathaway Downgrade
|Fox Pitt & Kelton
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.07.2010
|Berkshire Hathaway "sell"
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|11.04.2006
|Update Burlington Northern Santa Fe Corp.: Underwe
|Lehman Brothers
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Berkshire Hathaway Inc. A nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen