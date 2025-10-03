Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kurs der Berkshire Hathaway

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 746.168,66 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 0,2 Prozent auf 746.168,66 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 746.500,00 USD aus. Bei 742.500,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 8 Berkshire Hathaway-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 812.855,00 USD markierte der Titel am 03.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Berkshire Hathaway-Aktie somit 8,20 Prozent niedriger. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 657.900,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 909.218,00 USD.

Am 02.08.2025 äußerte sich Berkshire Hathaway zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8.601,00 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 21.122,00 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 92,52 Mrd. USD – eine Minderung von 1,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 93,65 Mrd. USD eingefahren.

Am 03.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Berkshire Hathaway veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2025 30.838,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

