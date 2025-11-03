DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.847 +0,5%Bitcoin92.743 -3,3%Euro1,1522 -0,1%Öl64,82 -0,4%Gold4.013 +0,3%
So bewegt sich Berkshire Hathaway

03.11.25 20:23 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway behauptet sich am Montagabend

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagabend die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 715.097,06 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
414,50 EUR 0,45 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 20:06 Uhr bei der Berkshire Hathaway-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 715.097,06 USD. Zwischenzeitlich stieg die Berkshire Hathaway-Aktie sogar auf 717.043,87 USD. In der Spitze fiel die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 710.000,00 USD. Bei 715.999,98 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 61 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Am 03.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 812.855,00 USD. Gewinne von 13,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 657.900,00 USD fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 8,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Berkshire Hathaway 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 909.218,00 USD je Berkshire Hathaway-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Berkshire Hathaway am 02.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8.601,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 18.272,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 93,00 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 92,52 Mrd. USD.

Voraussichtlich am 23.02.2026 dürfte Berkshire Hathaway Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 30.928,40 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

In eigener Sache

