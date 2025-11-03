Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway behauptet sich am Montagabend
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagabend die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 715.097,06 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.
Kaum Bewegung ließ sich um 20:06 Uhr bei der Berkshire Hathaway-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 715.097,06 USD. Zwischenzeitlich stieg die Berkshire Hathaway-Aktie sogar auf 717.043,87 USD. In der Spitze fiel die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 710.000,00 USD. Bei 715.999,98 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 61 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.
Am 03.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 812.855,00 USD. Gewinne von 13,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 657.900,00 USD fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 8,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Berkshire Hathaway 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 909.218,00 USD je Berkshire Hathaway-Aktie aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Berkshire Hathaway am 02.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8.601,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 18.272,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 93,00 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 92,52 Mrd. USD.
Voraussichtlich am 23.02.2026 dürfte Berkshire Hathaway Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Den erwarteten Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 30.928,40 USD fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.05.2025
|Berkshire Hathaway Buy
|UBS AG
|07.11.2012
|Berkshire Hathawa a outperform
|Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
|10.08.2011
|Berkshire Hathawa a outperform
|Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
|30.06.2010
|Berkshire Hathaway "buy"
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.2010
|Berkshire Hathaway Basisdepotaufnahme
|boerse.de-Aktienbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.04.2011
|Berkshire Hathawa a equal-weight
|Barclays Capital
|02.03.2011
|Berkshire Hathawa a hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|27.10.2010
|Berkshire Hathawa a equal-weight
|Barclays Capital
|04.05.2010
|Berkshire Hathaway "equal weight"
|Barclays Capital
|11.08.2009
|Berkshire Hathaway Downgrade
|Fox Pitt & Kelton
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.07.2010
|Berkshire Hathaway "sell"
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|11.04.2006
|Update Burlington Northern Santa Fe Corp.: Underwe
|Lehman Brothers
