Berkshire Hathaway im Fokus

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Montagnachmittag verlustreich

03.11.25 16:08 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Montagnachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Zuletzt ging es für die Berkshire Hathaway-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 713.500,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
412,45 EUR -1,60 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 713.500,00 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie sank bis auf 711.743,39 USD. Bei 715.999,98 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 15 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Am 03.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 812.855,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,93 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 657.900,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,79 Prozent.

Berkshire Hathaway-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Berkshire Hathaway-Aktie wird bei 909.218,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Berkshire Hathaway am 02.08.2025. Das EPS wurde auf 8.601,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 18.272,00 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Berkshire Hathaway mit einem Umsatz von insgesamt 92,52 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,00 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,52 Prozent verringert.

Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 23.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30.928,40 USD je Berkshire Hathaway-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumMeistgelesen
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
