Berkshire Hathaway Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von Berkshire Hathaway
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 714.811,07 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Berkshire Hathaway-Aktie gab im New York-Handel um 19:55 Uhr um 0,4 Prozent auf 714.811,07 USD nach. Die Berkshire Hathaway-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 713.524,76 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 718.028,00 USD. Bisher wurden heute 39 Berkshire Hathaway-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 812.855,00 USD. Dieser Kurs wurde am 03.05.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,72 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2024 bei 657.900,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie 7,96 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 909.218,00 USD an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Berkshire Hathaway am 02.08.2025. Das EPS lag bei 8.601,00 USD. Im letzten Jahr hatte Berkshire Hathaway einen Gewinn von 21.122,00 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 92,52 Mrd. USD im Vergleich zu 93,65 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2025 erfolgen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Berkshire Hathaway ein EPS in Höhe von 30.929,42 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie
UnitedHealth-Aktie in Grün: Gewinnprognose angehoben
Marktrotation im eigenen Portfolio: Verdrängen Value- und Small-Cap-Aktien die "Magnificent Seven"?
S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätte eine Investition in Berkshire Hathaway von vor einem Jahr abgeworfen
Übrigens: Berkshire Hathaway und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Berkshire Hathaway
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Berkshire Hathaway
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.05.2025
|Berkshire Hathaway Buy
|UBS AG
|07.11.2012
|Berkshire Hathawa a outperform
|Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
|10.08.2011
|Berkshire Hathawa a outperform
|Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
|01.04.2011
|Berkshire Hathawa a equal-weight
|Barclays Capital
|02.03.2011
|Berkshire Hathawa a hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.05.2025
|Berkshire Hathaway Buy
|UBS AG
|07.11.2012
|Berkshire Hathawa a outperform
|Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
|10.08.2011
|Berkshire Hathawa a outperform
|Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
|30.06.2010
|Berkshire Hathaway "buy"
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.2010
|Berkshire Hathaway Basisdepotaufnahme
|boerse.de-Aktienbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.04.2011
|Berkshire Hathawa a equal-weight
|Barclays Capital
|02.03.2011
|Berkshire Hathawa a hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|27.10.2010
|Berkshire Hathawa a equal-weight
|Barclays Capital
|04.05.2010
|Berkshire Hathaway "equal weight"
|Barclays Capital
|11.08.2009
|Berkshire Hathaway Downgrade
|Fox Pitt & Kelton
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.07.2010
|Berkshire Hathaway "sell"
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|11.04.2006
|Update Burlington Northern Santa Fe Corp.: Underwe
|Lehman Brothers
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Berkshire Hathaway Inc. A nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen