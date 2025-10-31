DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.858 +1,4%Euro1,1556 -0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
So bewegt sich Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von Berkshire Hathaway

31.10.25 20:23 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von Berkshire Hathaway

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 714.811,07 USD.

Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
414,05 EUR -0,25 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Berkshire Hathaway-Aktie gab im New York-Handel um 19:55 Uhr um 0,4 Prozent auf 714.811,07 USD nach. Die Berkshire Hathaway-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 713.524,76 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 718.028,00 USD. Bisher wurden heute 39 Berkshire Hathaway-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 812.855,00 USD. Dieser Kurs wurde am 03.05.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,72 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2024 bei 657.900,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie 7,96 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 909.218,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Berkshire Hathaway am 02.08.2025. Das EPS lag bei 8.601,00 USD. Im letzten Jahr hatte Berkshire Hathaway einen Gewinn von 21.122,00 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 92,52 Mrd. USD im Vergleich zu 93,65 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Berkshire Hathaway ein EPS in Höhe von 30.929,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
