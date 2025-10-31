Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway wird am Freitagnachmittag ausgebremst

So entwickelt sich Berkshire Hathaway

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Der Berkshire Hathaway-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 715.400,00 USD.

Die Berkshire Hathaway-Aktie musste um 15:51 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 715.400,00 USD. Zwischenzeitlich weitete die Berkshire Hathaway-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 714.560,00 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 718.028,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 22 Berkshire Hathaway-Aktien.

Am 03.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 812.855,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Kursplus von 13,62 Prozent wieder erreichen. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 657.900,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Berkshire Hathaway-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Berkshire Hathaway-Aktie bei 909.218,00 USD.

Berkshire Hathaway ließ sich am 02.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Berkshire Hathaway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8.601,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21.122,00 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 92,52 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Berkshire Hathaway 93,65 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 30.929,42 USD fest.

Redaktion finanzen.net

