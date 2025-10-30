Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Abend gefragt
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Berkshire Hathaway. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 720.458,40 USD zu.
Die Berkshire Hathaway-Aktie konnte um 19:54 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 720.458,40 USD. Bei 720.889,79 USD erreichte die Berkshire Hathaway-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 717.995,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Berkshire Hathaway-Aktien beläuft sich auf 76 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (812.855,00 USD) erklomm das Papier am 03.05.2025. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 11,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 657.900,00 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Berkshire Hathaway-Aktie 9,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 909.218,00 USD.
Am 02.08.2025 hat Berkshire Hathaway in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 8.601,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 21.122,00 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,22 Prozent auf 92,52 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 93,65 Mrd. USD gelegen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Berkshire Hathaway am 03.11.2025 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 30.929,42 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
