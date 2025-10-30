Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Kurs der Berkshire Hathaway

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Berkshire Hathaway zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 718.170,49 USD.

Die Berkshire Hathaway-Aktie konnte um 15:48 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 718.170,49 USD. Zwischenzeitlich stieg die Berkshire Hathaway-Aktie sogar auf 720.000,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 717.995,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41 Berkshire Hathaway-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.05.2025 bei 812.855,00 USD. Mit einem Zuwachs von 13,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 657.900,00 USD ab. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 8,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Berkshire Hathaway 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 909.218,00 USD an.

Am 02.08.2025 äußerte sich Berkshire Hathaway zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8.601,00 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 21.122,00 USD je Aktie erzielt worden. Berkshire Hathaway hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 92,52 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Berkshire Hathaway-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.11.2025 erwartet.

In der Berkshire Hathaway-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 30.929,42 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

UnitedHealth-Aktie in Grün: Gewinnprognose angehoben

Marktrotation im eigenen Portfolio: Verdrängen Value- und Small-Cap-Aktien die "Magnificent Seven"?

S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätte eine Investition in Berkshire Hathaway von vor einem Jahr abgeworfen