Nach Fed-Entscheid: US-Börsen uneins -- DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz, Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
D-Wave Quantum-Aktie: Extreme Kursrally trifft auf hohe Volatilität
Vor Bilanz: Hochstufung für Coinbase-Aktie - Das sind die Gründe für JPMorgans Optimismus
Kurs der Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gibt am Abend nach

29.10.25 20:23 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gibt am Abend nach

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 712.221,58 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
408,55 EUR -4,50 EUR -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 19:59 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 712.221,58 USD. Zwischenzeitlich weitete die Berkshire Hathaway-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 712.000,00 USD aus. Bei 714.600,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 70 Berkshire Hathaway-Aktien.

Am 03.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 812.855,00 USD. 14,13 Prozent Plus fehlen der Berkshire Hathaway-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 657.900,00 USD. Mit einem Kursverlust von 7,63 Prozent würde die Berkshire Hathaway-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 909.218,00 USD.

Berkshire Hathaway ließ sich am 02.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 8.601,00 USD gegenüber 21.122,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 92,52 Mrd. USD – eine Minderung von 1,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 93,65 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2025 30.929,42 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
