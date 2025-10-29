Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Berkshire Hathaway im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Zuletzt ging es für die Berkshire Hathaway-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 714.230,01 USD.

Die Berkshire Hathaway-Aktie wies um 15:49 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 714.230,01 USD abwärts. Bei 713.100,00 USD markierte die Berkshire Hathaway-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 714.600,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 41 Berkshire Hathaway-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 812.855,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 13,81 Prozent Plus fehlen der Berkshire Hathaway-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 657.900,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 8,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Berkshire Hathaway-Aktie bei 909.218,00 USD.

Am 02.08.2025 lud Berkshire Hathaway zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8.601,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 21.122,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 92,52 Mrd. USD im Vergleich zu 93,65 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 30.929,42 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

