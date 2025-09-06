Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag verlustreich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 747.638,86 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:49 Uhr 0,3 Prozent auf 747.638,86 USD. In der Spitze büßte die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 744.594,00 USD ein. Mit einem Wert von 749.700,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 14 Berkshire Hathaway-Aktien.
Am 03.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 812.855,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,72 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 657.900,00 USD am 05.11.2024. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 13,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 909.218,00 USD für die Berkshire Hathaway-Aktie aus.
Am 02.08.2025 hat Berkshire Hathaway in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 8.601,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 21.122,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Berkshire Hathaway 92,52 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 93,65 Mrd. USD umgesetzt worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 03.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 30.838,14 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.05.2025
|Berkshire Hathaway Buy
|UBS AG
|07.11.2012
|Berkshire Hathawa a outperform
|Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
|10.08.2011
|Berkshire Hathawa a outperform
|Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
|01.04.2011
|Berkshire Hathawa a equal-weight
|Barclays Capital
|02.03.2011
|Berkshire Hathawa a hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.05.2025
|Berkshire Hathaway Buy
|UBS AG
|07.11.2012
|Berkshire Hathawa a outperform
|Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
|10.08.2011
|Berkshire Hathawa a outperform
|Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
|30.06.2010
|Berkshire Hathaway "buy"
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.2010
|Berkshire Hathaway Basisdepotaufnahme
|boerse.de-Aktienbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.04.2011
|Berkshire Hathawa a equal-weight
|Barclays Capital
|02.03.2011
|Berkshire Hathawa a hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|27.10.2010
|Berkshire Hathawa a equal-weight
|Barclays Capital
|04.05.2010
|Berkshire Hathaway "equal weight"
|Barclays Capital
|11.08.2009
|Berkshire Hathaway Downgrade
|Fox Pitt & Kelton
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.07.2010
|Berkshire Hathaway "sell"
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|11.04.2006
|Update Burlington Northern Santa Fe Corp.: Underwe
|Lehman Brothers
