Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: Wall Street sinkt -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Energiekontor-Aktie: Gewinnausblick deutlich gesenkt Energiekontor-Aktie: Gewinnausblick deutlich gesenkt
TSMC-Aktie trotzdem leichter: KI-Boom treibt Umsatz weiter an TSMC-Aktie trotzdem leichter: KI-Boom treibt Umsatz weiter an
Blick auf Aktienkurs

09.10.25 20:24 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Donnerstagabend mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 742.300,00 USD.

Der Berkshire Hathaway-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:06 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 742.300,00 USD. Zwischenzeitlich weitete die Berkshire Hathaway-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 742.300,00 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 750.000,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 53 Berkshire Hathaway-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.05.2025 bei 812.855,00 USD. Gewinne von 9,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 657.900,00 USD. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 11,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Berkshire Hathaway-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 909.218,00 USD.

Berkshire Hathaway gewährte am 02.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8.601,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 21.122,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Berkshire Hathaway 92,52 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 93,65 Mrd. USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 03.11.2025 dürfte Berkshire Hathaway Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 30.891,90 USD je Aktie in den Berkshire Hathaway-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

"Deworsifizierung" statt Diversifizierung: Darum hielt Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von breiter Streuung im Depot

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren eingefahren

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumMeistgelesen
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
30.06.2010Berkshire Hathaway "buy"Goldman Sachs Group Inc.
21.05.2010Berkshire Hathaway Basisdepotaufnahmeboerse.de-Aktienbrief
DatumRatingAnalyst
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.10.2010Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
04.05.2010Berkshire Hathaway "equal weight"Barclays Capital
11.08.2009Berkshire Hathaway DowngradeFox Pitt & Kelton
DatumRatingAnalyst
08.07.2010Berkshire Hathaway "sell"Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
11.04.2006Update Burlington Northern Santa Fe Corp.: UnderweLehman Brothers

