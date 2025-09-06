DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.504 -0,5%Nas21.974 +0,4%Bitcoin97.125 +1,9%Euro1,1718 +0,1%Öl67,41 +1,3%Gold3.648 +0,6%
Blick auf Berkshire Hathaway-Kurs

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

10.09.25 16:11 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 732.100,00 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
415,25 EUR -6,95 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:46 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 732.100,00 USD. Die Abwärtsbewegung der Berkshire Hathaway-Aktie ging bis auf 732.100,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 734.500,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7 Berkshire Hathaway-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (812.855,00 USD) erklomm das Papier am 03.05.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 657.900,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 10,14 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Berkshire Hathaway-Aktie bei 909.218,00 USD.

Am 02.08.2025 äußerte sich Berkshire Hathaway zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8.601,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 21.122,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 92,52 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 30.838,14 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
