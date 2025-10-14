Berkshire Hathaway Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Berkshire Hathaway

Kursverlauf

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 736.900,00 USD.

Die Aktie verlor um 15:40 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 736.900,00 USD. Bei 733.150,00 USD markierte die Berkshire Hathaway-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 733.150,00 USD. Von der Berkshire Hathaway-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9 Stück gehandelt.

Am 03.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 812.855,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Berkshire Hathaway-Aktie somit 9,34 Prozent niedriger. Bei 657.900,00 USD fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 12,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Berkshire Hathaway-Aktie bei 909.218,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Berkshire Hathaway am 02.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 8.601,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 21.122,00 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,22 Prozent auf 92,52 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 93,65 Mrd. USD umgesetzt.

Berkshire Hathaway wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 30.891,90 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

