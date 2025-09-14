DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,29 +1,8%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.512 +0,4%Euro1,1859 +0,8%Öl68,52 +1,6%Gold3.690 +0,3%
Blick auf Berkshire Hathaway-Kurs

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Abend mit negativen Vorzeichen

16.09.25 20:24 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 735.474,75 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
411,35 EUR -4,70 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:06 Uhr fiel die Berkshire Hathaway-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 735.474,75 USD ab. In der Spitze fiel die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 731.000,00 USD. Bei 736.469,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30 Berkshire Hathaway-Aktien.

Bei 812.855,00 USD markierte der Titel am 03.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Kursplus von 10,52 Prozent wieder erreichen. Bei 657.900,00 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Berkshire Hathaway-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 909.218,00 USD je Berkshire Hathaway-Aktie an.

Am 02.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8.601,00 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Berkshire Hathaway ein EPS von 21.122,00 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 92,52 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 93,65 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Berkshire Hathaway wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 30.838,14 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumMeistgelesen
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
