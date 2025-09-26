DAX23.730 ±-0,0%ESt505.509 +0,2%Top 10 Crypto15,70 +2,5%Dow46.230 ±-0,0%Nas22.679 +0,9%Bitcoin97.084 +1,3%Euro1,1735 +0,4%Öl68,11 -2,4%Gold3.826 +1,7%
Fokus auf Aktienkurs

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway büßt am Nachmittag ein

29.09.25 16:11 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway büßt am Nachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 744.451,12 USD abwärts.

Die Berkshire Hathaway-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 744.451,12 USD abwärts. Die Berkshire Hathaway-Aktie gab in der Spitze bis auf 742.799,00 USD nach. Mit einem Wert von 750.999,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 9 Berkshire Hathaway-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 03.05.2025 auf bis zu 812.855,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,19 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 657.900,00 USD. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 13,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 909.218,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Berkshire Hathaway am 02.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.601,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 21.122,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 92,52 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 93,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2025 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 30.838,14 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

