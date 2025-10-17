DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.299 +0,2%Top 10 Crypto14,69 -1,6%Nas22.690 +0,6%Bitcoin91.192 -1,3%Euro1,1670 -0,2%Öl61,33 +0,5%Gold4.226 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit leichtem Rebound -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trump verkündet Kosten für Gewichtssenker Ozempic Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trump verkündet Kosten für Gewichtssenker Ozempic
Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
So bewegt sich Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zeigt sich am Abend gestärkt

17.10.25 20:23 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zeigt sich am Abend gestärkt

Die Aktie von Berkshire Hathaway zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 739.443,70 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
422,80 EUR 7,15 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:06 Uhr stieg die Berkshire Hathaway-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 739.443,70 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 739.462,58 USD. Bei 737.000,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 54 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 812.855,00 USD. Dieser Kurs wurde am 03.05.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,93 Prozent hinzugewinnen. Bei 657.900,00 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 909.218,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Berkshire Hathaway am 02.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8.601,00 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 21.122,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 92,52 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Berkshire Hathaway 93,65 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Berkshire Hathaway wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Berkshire Hathaway-Gewinn in Höhe von 30.925,42 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer

S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Berkshire Hathaway-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

"Deworsifizierung" statt Diversifizierung: Darum hielt Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von breiter Streuung im Depot

In eigener Sache

Übrigens: Berkshire Hathaway und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Berkshire Hathaway

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Berkshire Hathaway

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
30.06.2010Berkshire Hathaway "buy"Goldman Sachs Group Inc.
21.05.2010Berkshire Hathaway Basisdepotaufnahmeboerse.de-Aktienbrief
DatumRatingAnalyst
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.10.2010Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
04.05.2010Berkshire Hathaway "equal weight"Barclays Capital
11.08.2009Berkshire Hathaway DowngradeFox Pitt & Kelton
DatumRatingAnalyst
08.07.2010Berkshire Hathaway "sell"Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
11.04.2006Update Burlington Northern Santa Fe Corp.: UnderweLehman Brothers

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Berkshire Hathaway Inc. A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen