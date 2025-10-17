Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zeigt sich am Abend gestärkt

So bewegt sich Berkshire Hathaway

Die Aktie von Berkshire Hathaway zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 739.443,70 USD zu.

Um 20:06 Uhr stieg die Berkshire Hathaway-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 739.443,70 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 739.462,58 USD. Bei 737.000,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 54 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 812.855,00 USD. Dieser Kurs wurde am 03.05.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,93 Prozent hinzugewinnen. Bei 657.900,00 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 909.218,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Berkshire Hathaway am 02.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8.601,00 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 21.122,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 92,52 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Berkshire Hathaway 93,65 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Berkshire Hathaway wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Berkshire Hathaway-Gewinn in Höhe von 30.925,42 USD je Aktie aus.

