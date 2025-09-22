DAX23.673 +0,3%ESt505.470 ±-0,0%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.353 +0,1%Nas22.581 ±0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1740 -0,6%Öl68,64 +1,3%Gold3.759 -0,1%
Kursverlauf

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zeigt sich am Nachmittag gestärkt

24.09.25 16:09 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Berkshire Hathaway. Zuletzt sprang die Berkshire Hathaway-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 743.500,00 USD zu.

Das Papier von Berkshire Hathaway konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 743.500,00 USD. Kurzfristig markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 743.500,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 739.351,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 14 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 812.855,00 USD erreichte der Titel am 03.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 657.900,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 11,51 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Berkshire Hathaway-Aktie im Durchschnitt mit 909.218,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Berkshire Hathaway am 02.08.2025. Das EPS wurde auf 8.601,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 21.122,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 92,52 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Berkshire Hathaway 93,65 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 03.11.2025 dürfte Berkshire Hathaway Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie in Höhe von 30.838,14 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

