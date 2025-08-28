DAX23.926 -0,5%ESt505.360 -0,7%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.474 -0,4%Nas21.480 -1,0%Bitcoin93.107 -3,4%Euro1,1698 +0,2%Öl68,18 -0,1%Gold3.438 +0,6%
Fokus auf Aktienkurs

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway schiebt sich am Nachmittag vor

29.08.25 16:10 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 755.004,17 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
429,55 EUR 1,80 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Berkshire Hathaway legte um 15:47 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 755.004,17 USD. In der Spitze legte die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 755.004,17 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 750.000,00 USD. Zuletzt wurden via New York 26 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 812.855,00 USD. Dieser Kurs wurde am 03.05.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie. Bei 657.900,00 USD fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Berkshire Hathaway-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 909.218,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Berkshire Hathaway am 02.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8.601,00 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 21.122,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 92,52 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 93,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Berkshire Hathaway am 03.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 30.838,14 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

Kurs-Gewinn-Verhältnis als wichtige Kennzahl für Buffett & Co: Was Investoren über das KGV wissen müssen

S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berkshire Hathaway von vor 10 Jahren verdient

In eigener Sache

Übrigens: Berkshire Hathaway und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumMeistgelesen
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
30.06.2010Berkshire Hathaway "buy"Goldman Sachs Group Inc.
21.05.2010Berkshire Hathaway Basisdepotaufnahmeboerse.de-Aktienbrief
DatumRatingAnalyst
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.10.2010Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
04.05.2010Berkshire Hathaway "equal weight"Barclays Capital
11.08.2009Berkshire Hathaway DowngradeFox Pitt & Kelton
DatumRatingAnalyst
08.07.2010Berkshire Hathaway "sell"Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
11.04.2006Update Burlington Northern Santa Fe Corp.: UnderweLehman Brothers

