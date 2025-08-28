Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway schiebt sich am Nachmittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 755.004,17 USD.

Das Papier von Berkshire Hathaway legte um 15:47 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 755.004,17 USD. In der Spitze legte die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 755.004,17 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 750.000,00 USD. Zuletzt wurden via New York 26 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 812.855,00 USD. Dieser Kurs wurde am 03.05.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie. Bei 657.900,00 USD fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Berkshire Hathaway-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 909.218,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Berkshire Hathaway am 02.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8.601,00 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 21.122,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 92,52 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 93,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Berkshire Hathaway am 03.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 30.838,14 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

