DAX letztlich klar tiefer -- Wall Street in Rot -- NIO senkt Verluste -- DEUTZ, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Biogen-Aktie fester: Alzheimer-Mittel Lecanemab nun auch in Deutschland
Amazon-Aktie dennoch in Rot: Milliarden-Investition in neuseeländischen Cloud-Ausbau
Aktie im Fokus

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Dienstagabend südwärts

02.09.25 20:24 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Dienstagabend südwärts

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 499,64 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
429,80 EUR -4,85 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Berkshire Hathaway-Aktie musste um 20:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 499,64 USD abwärts. Der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 497,64 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 504,00 USD. Bisher wurden via New York 493.640 Berkshire Hathaway-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.05.2025 bei 542,03 USD. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 7,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 438,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Berkshire Hathaway-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 606,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Berkshire Hathaway am 02.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,73 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Berkshire Hathaway ein EPS von 14,08 USD je Aktie vermeldet. Berkshire Hathaway hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 92,52 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Berkshire Hathaway am 03.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 20,57 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. B

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. B

DatumRatingAnalyst
15.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
17.05.2012Berkshire Hathawa b kaufenDer Aktionär
08.05.2012Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
04.10.2011Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
