Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Dienstagabend südwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 499,64 USD.

Die Berkshire Hathaway-Aktie musste um 20:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 499,64 USD abwärts. Der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 497,64 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 504,00 USD. Bisher wurden via New York 493.640 Berkshire Hathaway-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.05.2025 bei 542,03 USD. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 7,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 438,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Berkshire Hathaway-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 606,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Berkshire Hathaway am 02.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,73 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Berkshire Hathaway ein EPS von 14,08 USD je Aktie vermeldet. Berkshire Hathaway hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 92,52 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Berkshire Hathaway am 03.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 20,57 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten

S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Berkshire Hathaway-Investment von vor einem Jahr verdient

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben