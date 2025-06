Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Donnerstagnachmittag schwächer

So bewegt sich Berkshire Hathaway

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 489,06 USD.

Die Berkshire Hathaway-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 489,06 USD abwärts. In der Spitze büßte die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 488,36 USD ein. Bei 490,27 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 259.439 Berkshire Hathaway-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 542,03 USD. Dieser Kurs wurde am 03.05.2025 erreicht. Gewinne von 10,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 403,48 USD. Dieser Wert wurde am 15.06.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Berkshire Hathaway 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 606,00 USD für die Berkshire Hathaway-Aktie aus.

Am 03.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,13 USD. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 5,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 89,73 Mrd. USD im Vergleich zu 89,87 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Berkshire Hathaway-Bilanz für Q2 2025 wird am 04.08.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Berkshire Hathaway ein EPS in Höhe von 20,56 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien

Wie Experten die Berkshire Hathaway-Aktie im Mai einstuften

S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 10 Jahren abgeworfen