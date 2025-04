Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Nachmittag fester

Blick auf Berkshire Hathaway-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Berkshire Hathaway. Zuletzt stieg die Berkshire Hathaway-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 506,99 USD.

Im New York-Handel gewannen die Berkshire Hathaway-Papiere um 15:51 Uhr 3,4 Prozent. Die Berkshire Hathaway-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 509,15 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 508,86 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 324.599 Berkshire Hathaway-Aktien.

Am 03.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 539,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 395,85 USD fiel das Papier am 18.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Berkshire Hathaway-Aktie 28,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Berkshire Hathaway-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Berkshire Hathaway am 22.02.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,13 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Berkshire Hathaway ein EPS von 17,36 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 94,92 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,38 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 05.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2025 20,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

