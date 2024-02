Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway verliert am Mittwochmittag

So bewegt sich Berkshire Hathaway

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 376,80 EUR.

Das Papier von Berkshire Hathaway befand sich um 12:00 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 376,80 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Berkshire Hathaway-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 376,40 EUR aus. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 378,40 EUR. Bisher wurden heute 11.375 Berkshire Hathaway-Aktien gehandelt.

Am 26.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 407,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Berkshire Hathaway-Aktie somit 7,60 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (272,10 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Berkshire Hathaway ließ sich am 24.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Berkshire Hathaway mit einem Umsatz von insgesamt 93.376,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78.165,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 19,46 Prozent gesteigert.

Die Berkshire Hathaway-Bilanz für Q1 2024 wird am 06.05.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,12 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Bilanz schlägt Erwartungen: Buffetts Berkshire Hathaway hält Barmittel in Rekordhöhe - Aktie dreht dennoch ins Minus

Orakel von Omaha: Das macht eine Warren Buffett-Aktie aus

Erneut Berkshire Hathaway-Aktien veräußert: Diese Beteiligungen hielt der Bill & Melinda Gates Foundation Trust im Schlussquartal 2023