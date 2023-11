Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Mittwochmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 328,40 EUR.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 328,40 EUR zu. Der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 328,60 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 327,20 EUR. Von der Berkshire Hathaway-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.512 Stück gehandelt.

Bei 349,20 EUR markierte der Titel am 19.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Berkshire Hathaway-Aktie 6,33 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 272,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Mit Abgaben von 17,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 04.11.2023 lud Berkshire Hathaway zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es stand ein EPS von 4,96 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Berkshire Hathaway noch ein Gewinn pro Aktie von 3,53 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 93.210,00 USD im Vergleich zu 76.934,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Berkshire Hathaway wird am 26.02.2024 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 17,30 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

