Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food bricht am Nachmittag nach oben aus

Blick auf Bettermoo(d) Food-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Aktie legte zuletzt in der BMN-Sitzung 22,7 Prozent auf 0,089 EUR zu.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel um 15:43 Uhr in Grün und gewann 22,7 Prozent auf 0,089 EUR. In der Spitze gewann die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,089 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,072 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.527 Bettermoo(d) Food-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 1,105 EUR erreichte der Titel am 26.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bettermoo(d) Food-Aktie 1.144,369 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 99,775 Prozent Luft nach unten.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net