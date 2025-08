Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food zündet am Nachmittag Kursrakete

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 15,2 Prozent im Plus bei 0,061 EUR.

Um 15:55 Uhr konnte die Aktie von Bettermoo(d) Food zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 15,2 Prozent auf 0,061 EUR. Bei 0,066 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,061 EUR. Zuletzt wechselten 32.955 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Am 26.09.2024 markierte das Papier bei 1,110 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 1.731,683 Prozent Luft nach oben. Am 30.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,051 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 17,899 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net