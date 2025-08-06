DAX24.211 +1,2%ESt505.331 +1,3%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow44.002 -0,4%Nas21.302 +0,6%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,74 -0,3%Gold3.387 +0,5%
Kursentwicklung im Fokus

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagnachmittag im Plus

07.08.25 16:08 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagnachmittag im Plus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Bettermoo(d) Food-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 0,055 EUR.

Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,04 EUR -0,00 EUR -8,26%
Um 15:44 Uhr stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 0,055 EUR. Bei 0,065 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,053 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 5.000 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Am 26.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,105 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.909,091 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,000 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 99,636 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Am 30.06.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.12.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net

