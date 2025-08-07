Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verteidigt am Freitagnachmittag Tendenz

So entwickelt sich Bettermoo(d) Food

Die Aktie von Bettermoo(d) Food hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Bettermoo(d) Food-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,055 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel und tendierte um 15:44 Uhr bei 0,055 EUR. Kurzfristig markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,055 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Bettermoo(d) Food-Aktie sank bis auf 0,055 EUR. Bei 0,055 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

Bei 1,105 EUR markierte der Titel am 26.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.909,091 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Am 02.07.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,000 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 99,636 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net