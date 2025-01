Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger schicken Bettermoo(d) Food am Donnerstagvormittag tief südwärts

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt ging es für die Bettermoo(d) Food-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 14,4 Prozent auf 0,231 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:13 Uhr 14,4 Prozent auf 0,231 EUR. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,231 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,260 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.300 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 60000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 28.03.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net