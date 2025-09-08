Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Dienstagmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 0,9 Prozent auf 0,092 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste um 11:43 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 0,092 EUR. Im Tief verlor die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,072 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,072 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bettermoo(d) Food-Aktien beläuft sich auf 4.347 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,105 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.09.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bettermoo(d) Food-Aktie somit 91,674 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 99,783 Prozent.

Bettermoo(d) Food gewährte am 30.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 18.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net