Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger setzen Bettermoo(d) Food am Mittwochmittag unter Druck

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 15,4 Prozent auf 0,110 EUR abwärts.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste um 11:44 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 15,4 Prozent auf 0,110 EUR abwärts. Bei 0,104 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,104 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.000 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.09.2024 bei 1,105 EUR. Mit einem Zuwachs von 904,545 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,081 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,727 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 01.04.2025 hat Bettermoo(d) Food in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 20000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q3 2025 wird am 27.06.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net