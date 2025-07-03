Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittwochnachmittag schwächer
Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Bettermoo(d) Food-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 0,085 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 15:43 Uhr in der BMN-Sitzung 0,2 Prozent auf 0,085 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bettermoo(d) Food-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,072 EUR aus. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,085 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 313 Bettermoo(d) Food-Aktien.
Am 26.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,105 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bettermoo(d) Food-Aktie 1.203,066 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.07.2025 Kursverluste bis auf 0,000 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 99,764 Prozent würde die Bettermoo(d) Food-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Am 30.06.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 17.12.2026 dürfte Bettermoo(d) Food die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bettermoo(d) Food
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bettermoo(d) Food
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
Analysen zu Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
Keine Analysen gefunden.