Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag mit stabiler Tendenz

Bettermoo(d) Food im Fokus

Anleger zeigten sich um 11:43 Uhr bei der Bettermoo(d) Food-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 0,085 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf 0,085 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,072 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,085 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bettermoo(d) Food-Aktien beläuft sich auf 30 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,105 EUR) erklomm das Papier am 26.09.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.200,000 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 99,765 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 50000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Bettermoo(d) Food wird am 18.12.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.12.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net