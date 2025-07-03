Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag im Bärenmodus

Kursentwicklung

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Bettermoo(d) Food-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 9,3 Prozent auf 0,073 EUR.

Um 09:13 Uhr ging es für die Bettermoo(d) Food-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 9,3 Prozent auf 0,073 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,073 EUR. Bei 0,073 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.09.2024 bei 1,105 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.422,039 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 99,725 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Bettermoo(d) Food gewährte am 30.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Bettermoo(d) Food wird am 18.12.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net