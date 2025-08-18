Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food springt am Dienstagvormittag hoch

Blick auf Bettermoo(d) Food-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 9,0 Prozent auf 0,065 EUR zu.

Um 09:13 Uhr konnte die Aktie von Bettermoo(d) Food zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 9,0 Prozent auf 0,065 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,080 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,080 EUR.

Der Anteilsschein kletterte am 26.09.2024 auf bis zu 1,105 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.589,602 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Am 02.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,000 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 99,694 Prozent würde die Bettermoo(d) Food-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 50000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q1 2026 wird am 18.12.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 17.12.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net