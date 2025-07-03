DAX24.289 +0,1%ESt505.460 -0,2%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.773 -0,4%Nas21.103 -0,3%Bitcoin97.440 -0,6%Euro1,1607 -0,4%Öl67,18 +0,2%Gold3.339 -0,2%
21.08.25 16:11 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food gibt am Nachmittag deutlich nach

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 30,0 Prozent bei 0,070 EUR.

Das Papier von Bettermoo(d) Food gab in der BMN-Sitzung ab. Um 15:44 Uhr ging es um 30,0 Prozent auf 0,070 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,070 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,070 EUR.

Am 26.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,105 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bettermoo(d) Food-Aktie 1.478,571 Prozent zulegen. Am 02.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,000 EUR. Mit einem Kursverlust von 99,714 Prozent würde die Bettermoo(d) Food-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

