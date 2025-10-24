Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Freitagnachmittag weit abgeschlagen

Bettermoo(d) Food im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 26,5 Prozent auf 0,052 EUR ab.

Um 15:43 Uhr ging es für die Bettermoo(d) Food-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 26,5 Prozent auf 0,052 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,052 EUR. Bei 0,052 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel.

Bei 0,826 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 1.482,375 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,000 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 99,617 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net