Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food mit herben Abschlägen am Freitagvormittag

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 26,5 Prozent im Minus bei 0,052 EUR.

Das Papier von Bettermoo(d) Food gab in der BMN-Sitzung ab. Um 09:14 Uhr ging es um 26,5 Prozent auf 0,052 EUR abwärts. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,052 EUR nach. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,052 EUR.

Am 29.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,826 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.482,375 Prozent. Am 02.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,000 EUR ab. Mit Abgaben von 99,617 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net