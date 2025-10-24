Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verliert am Mittag kräftig

Blick auf Bettermoo(d) Food-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 26,5 Prozent im Minus bei 0,052 EUR.

Das Papier von Bettermoo(d) Food gab in der BMN-Sitzung ab. Um 11:44 Uhr ging es um 26,5 Prozent auf 0,052 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Bettermoo(d) Food-Aktie ging bis auf 0,052 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,052 EUR.

Am 29.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,826 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 1.482,375 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 99,617 Prozent sinken.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net