Bettermoo(d) Food Aktie News: Investoren fliehen am Vormittag aus Bettermoo(d) Food

Aktie im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 36,1 Prozent auf 0,059 EUR abwärts.

Um 09:14 Uhr rutschte die Bettermoo(d) Food-Aktie in der BMN-Sitzung um 36,1 Prozent auf 0,059 EUR ab. Bei 0,059 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,059 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel.

Am 26.09.2024 markierte das Papier bei 1,105 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 1.766,554 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,000 EUR am 02.07.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 99,662 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 30.06.2025 äußerte sich Bettermoo(d) Food zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q1 2026 wird am 18.12.2025 erwartet. Am 17.12.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net