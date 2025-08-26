Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger decken sich am Mittwochmittag mit Bettermoo(d) Food ein

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Bettermoo(d) Food konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 13,3 Prozent auf 0,075 EUR.

Um 11:42 Uhr stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 13,3 Prozent auf 0,075 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,075 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,066 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.104 Bettermoo(d) Food-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,110 EUR erreichte der Titel am 26.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bettermoo(d) Food-Aktie somit 93,243 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,051 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 31,467 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 30.06.2025 äußerte sich Bettermoo(d) Food zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

