Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Bettermoo(d) Food-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 20,0 Prozent auf 0,090 EUR nach oben.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:05 Uhr 20,0 Prozent im Plus bei 0,090 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf 0,090 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,084 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 44.877 Bettermoo(d) Food-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,110 EUR) erklomm das Papier am 26.09.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.133,333 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.07.2025 (0,051 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 42,889 Prozent sinken.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 30.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Bettermoo(d) Food dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net