Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food stabilisiert sich am Vormittag

Bettermoo(d) Food im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,070 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:13 Uhr die Bettermoo(d) Food-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,070 EUR. In der Spitze legte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,071 EUR zu. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,070 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,071 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.09.2024 bei 1,105 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.478,571 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,000 EUR am 02.07.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 34.900,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net