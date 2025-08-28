Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food präsentiert sich am Freitagmittag fester

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Aktie legte zuletzt in der BMN-Sitzung 2,0 Prozent auf 0,091 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie um 11:43 Uhr 2,0 Prozent auf 0,091 EUR. Im Tageshoch stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,095 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,095 EUR.

Am 26.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,105 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.116,960 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Bei 0,000 EUR fiel das Papier am 02.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 99,780 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Am 18.12.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net