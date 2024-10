Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,6 Prozent auf 6,63 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 6,63 USD zu. In der Spitze gewann die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,67 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,43 USD. Bisher wurden heute 104.472 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,09 USD erreichte der Titel am 29.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 82,35 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,13 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Beyond Meat-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2024 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,53 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -0,83 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,77 Prozent zurück. Hier wurden 93,19 Mio. USD gegenüber 102,15 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -2,202 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

